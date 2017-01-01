Іслямов: Постпред президента в Криму – це фантомний посадовець

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Ленур Іслямов

Бізнесмен незадоволений тим, що постійний представник президента в АР Крим не контактує з кримськими татарами

Остання зустріч лідерів кримських татар Мустафи Джемілєва та РефатаЧубарова з президентом відбулася 22 березня 2017 року. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів власник телеканалу ATR, один із засновників кримськотатарського батальйону «Аскер» Ленур Іслямов.

«Щодо необхідності зустрічей… Нічого не може бути ефективнішим за діалог. Головне, щоб сторони чули одна одну», - додав він.

Іслямов також нагадав, що, згідно з Конституцією України, серед органів державної влади України є Представництво президента України в Автономній Республіці Крим, яке «утворюється главою держави і безпосередньо йому підпорядковується».

«Постійним представником цієї інституції, яка тимчасово базується у Херсоні, ще 22 травня 2014 року було призначено пані Наталю Попович. Думаю, що я не остання людина серед кримських татар. Якщо не президентові, то чом би постійному представнику глави держави не поспілкуватися зі мною і багатьма активістами кримськотатарських організацій та інших кримських організацій? Але зась! Жодного разу пані Попович не приїжджала ані на блокаду, ані на інші заходи, що проводилися та проводяться громадськістю та місцевими органами самоврядування на територіях, що прилягають до Криму. Маємо фантомного посадовця. Такі ситуації розчаровують людей, вселяють у них недовіру до влади», - розповів бізнесмен.