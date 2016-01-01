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    Іспанія допоможе Україні у війні з хакерами

    • Вчора, 05:49
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    Об'єднаному командуванню обороною кіберпростору при Генштабі Іспанії виділили додаткове фінансування

    Іспанія 2017 року готова надати допомогу Україні у боротьбі з хакерськими атаками

    Про це йдеться в доповіді міністра оборони Іспанії Марії Долорес де Коспедаль, – повідомляє DW. 

    З метою співпраці з Україною в сфері кібербезпеки Об'єднаному командуванню обороною кіберпростору при Генштабі Іспанії виділили додаткове фінансування.

    За словами представника міністерства оборони Іспанії Даніеля Гарсії Кордеро, у Києві нещодавно побували іспанські офіцери для конкретизації співробітництва та вивчення ситуації. Планується, що іспанська сторона буде проводити навчання українських військових, а також передасть необхідні технології та обладнання і має намір здійснювати спільні дії для запобігання хакерським атакам.

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