Іспанія допоможе Україні у війні з хакерами

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Об'єднаному командуванню обороною кіберпростору при Генштабі Іспанії виділили додаткове фінансування

Іспанія 2017 року готова надати допомогу Україні у боротьбі з хакерськими атаками

Про це йдеться в доповіді міністра оборони Іспанії Марії Долорес де Коспедаль, – повідомляє DW.

З метою співпраці з Україною в сфері кібербезпеки Об'єднаному командуванню обороною кіберпростору при Генштабі Іспанії виділили додаткове фінансування.

За словами представника міністерства оборони Іспанії Даніеля Гарсії Кордеро, у Києві нещодавно побували іспанські офіцери для конкретизації співробітництва та вивчення ситуації. Планується, що іспанська сторона буде проводити навчання українських військових, а також передасть необхідні технології та обладнання і має намір здійснювати спільні дії для запобігання хакерським атакам.