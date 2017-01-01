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    Іспанія вимагає збереження відкритого кордону з Гібралтаром після Brexit

    • Вчора, 23:47
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    Гібралтар
    Гібралтар

    Іспанія розраховує на підтримку ЄС у питанні Гібралтару

    Іспанія прагне отримати право вето щодо будь-яких домовленостей, які стосуються Гібралтару, в ході переговорів щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу.

    Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс, передає Deutsche Welle.

    Міністр розраховує на підтримку ЄС у цьому питанні.

    «Іспанія є країною-членом ЄС і відтак у питанні Гібралтару ЄС зобов'язаний стати на сторону Іспанії», – сказав він.

    Також зауважується, що минулого тижня Брюссель допустив, що готовий надати Мадриду право вето.

    Крім того, Дастіс заявив, що Мадрид не зацікавлений у встановленні кордону з Гібралтаром після Brexit, оскільки це нашкодить економіці обох країн.

    «Якщо Лондон вдасться до заходів, які нашкодять правам європейців, ми вчинимо те саме щодо британців», – зазначив Дастіс.

    Раніше прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Велика Британія ніколи не визнає суверенітет іншої держави над Гібралтаром «всупереч волі» його жителів.

    ЄС міністр Brexit Іспанія
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