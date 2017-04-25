Іспанська поліція затримала підозрюваних у теракті в Брюсселі

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Фото: РБК Теракт було скоєно в аеропорту Брюсселя, 22 березня 2016р,

У зловмисників вилучено три пістолети

Поліція Іспанії затримала в одному з районів Барселони підозрюваних у скоєнні теракту в Брюсселі. Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

Поліція затримала вісім осіб за підозрою в незаконній торгівлі наркотиками. Серед затриманих чотири підозрюються в скоєнні теракту в аеропорту Брюсселя 22 березня торік, в результаті якого 35 осіб загинули і 340 отримали поранення.

При затриманні, яке почалося о 4:30 ранку, поліція вилучила три пістолети. Згідно із заявою правоохоронців, спецоперація була ініційована Національним судом Барселони, який 8 місяців тому почав розслідування проти затриманих на підставі даних, наданих поліцією Бельгії.

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