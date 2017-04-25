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    Іспанська поліція затримала підозрюваних у теракті в Брюсселі

    • Сьогодні, 13:43
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    Теракт було скоєно в аеропорту Брюсселя, 22 березня 2016р,&nbsp;
    Фото: РБК
    Теракт було скоєно в аеропорту Брюсселя, 22 березня 2016р, 

    У зловмисників вилучено три пістолети

    Поліція Іспанії затримала в одному з районів Барселони підозрюваних у скоєнні теракту в Брюсселі. Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

    Поліція затримала вісім осіб за підозрою в незаконній торгівлі наркотиками. Серед затриманих чотири підозрюються в скоєнні теракту в аеропорту Брюсселя 22 березня торік, в результаті якого 35 осіб загинули і 340 отримали поранення.

    При затриманні, яке почалося о 4:30 ранку, поліція вилучила три пістолети. Згідно із заявою правоохоронців, спецоперація була ініційована Національним судом Барселони, який 8 місяців тому почав розслідування проти затриманих на підставі даних, наданих поліцією Бельгії.

    Нагадаємо, бельгійські ЗМІ опублікували тексти аудиопосланий бойовиків Наджима Лаашрауи і Ібрагіма аль-Бакрауи, які влаштували в березні 2016 року теракти в аеропорту Брюсселя Завентем
    Національна поліція України теракт Іспанія
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