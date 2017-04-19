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    Італія допоможе Україні створити центр гірсько-піхотної підготовки у Закарпатті

    • Сьогодні, 15:48
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    <p><span>Степан Полторак зі своєю італійською колегою Робертою Пінотті</span></p> <p><span>Фото: Укрінформ</span></p>

    Степан Полторак зі своєю італійською колегою Робертою Пінотті

    Фото: Укрінформ

    Україна та Італія зацікавлені в обміні досвідом протистояння гібридним агресіям, — Степан Полторак

    Оборонні відомства України та Італії планують створити центр гірсько-піхотної підготовки у місті Мукачеве.

    Таку можливість обговорив міністр оборони Степан Полторак зі своєю італійською колегою Робертою Пінотті, повідомляє прес-служба оборонного відомства.

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    «Сторони обговорили можливість створення центру гірсько-піхотної підготовки у місті Мукачеве та питання співпраці у сфері військової медицини», - йдеться в повідомленні.

    Полторак підкреслив, що Україна та Італія зацікавлені у розширені співробітництва та обміні досвідом щодо протистояння гібридним агресіям.

    «Ми зацікавлені у започаткуванні нових напрямів співпраці та поглибленні воєнно-політичного діалогу», - заявив Полторак.

    Також міністр оборони України відзначив, що усі попередні плани щодо двостороннього співробітництва між оборонними відомствами України та Італії виконуються бездоганно.

     

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    Закарпаття Степан Полторак Італія військові Україна
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