Італія допоможе Україні створити центр гірсько-піхотної підготовки у Закарпатті

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Степан Полторак зі своєю італійською колегою Робертою Пінотті Фото: Укрінформ

Україна та Італія зацікавлені в обміні досвідом протистояння гібридним агресіям, — Степан Полторак

Оборонні відомства України та Італії планують створити центр гірсько-піхотної підготовки у місті Мукачеве.

Таку можливість обговорив міністр оборони Степан Полторак зі своєю італійською колегою Робертою Пінотті, повідомляє прес-служба оборонного відомства.

«Сторони обговорили можливість створення центру гірсько-піхотної підготовки у місті Мукачеве та питання співпраці у сфері військової медицини», - йдеться в повідомленні.

Полторак підкреслив, що Україна та Італія зацікавлені у розширені співробітництва та обміні досвідом щодо протистояння гібридним агресіям.

«Ми зацікавлені у започаткуванні нових напрямів співпраці та поглибленні воєнно-політичного діалогу», - заявив Полторак.

Також міністр оборони України відзначив, що усі попередні плани щодо двостороннього співробітництва між оборонними відомствами України та Італії виконуються бездоганно.