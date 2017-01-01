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На кордоні Італії та Швейцарії

Причиною поновлення контролю на кордонах країни є посилення заходів безпеки напередодні зустрічі лідерів країн Великої сімки

Італія тимчасово вийшла із Шенгенської зони, починаючи з вівторка, 9 травня, повідомляє інформагенція dpa.

Причиною поновлення контролю на кордонах країни є посилення заходів безпеки напередодні зустрічі лідерів країн Великої сімки (G7). Контроль триватиме до півночі 30 травня. Пасажирів авіарейсів закликають прибувати до аеропортів якомога раніше, щоб уникнути затримок, пов'язаних із паспортним контролем.

Уже 11-12 травня у південному місті Барі відбудеться зустріч міністрів фінансів G7, а 26-27 травня лідери країн G7 зустрінуться на саміті у Таорміні, що на Сицилії. Для європейських країн є типовим тимчасова відмова від правил Шенгену під час проведення великих міжнародних заходів. Також Італія планує посилити заходи безпеки додатковими 2900 співробітниками антитерористичних підрозділів.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін 17 травня зустрінеться в Сочі з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні.

Джерело: DW