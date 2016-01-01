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    Італійська авіакомпанія повертається на ринок України

    • 29 Грудня, 06:44
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    Alitalia є найбільшим авіаперевізником Італії та п'ятим за величиною в Європі

    Італійська авіакомпанія Alitalia з 2 травня цього року повертається на ринок України. Авіакомпанія буде здійснювати рейси до Італії з аеропорту Жуляни (Київ). Про це свідчить попереднє замовлення квитків на рейс до Риму.

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    Інтерес до України в 2005 році проявила італійська авіакомпанія Alitalia, відкривши рейси Київ – Мілан восени 2005-го. Сезон літа 2014-го авіакомпанія виконувала 2 денних рейси на тиждень.  12 вересня 2014 ALITALIA здійснила свій останній рейс КИЇВ – РИМ з аеропорту Бориспіль.

    Італійська авіакомпанія є найбільшим авіаперевізником Італії та п'ятим за величиною в Європі.

    Штаб-квартира Alitalia знаходиться в Римі, аеропорт Фьюмічіно (Леонардо да Вінчі). Основні бази авіакомпанії розташовані в аеропорту ім. Леонарда да Вінчі (Рим) та в аеропорту Мальпенса (Мілан).
    Рейси Alitalia виконуються з 7-и аеропортів: Рим (Леонардо да Вінчі), Мілан (Мальпенса, Лінате), Турін, Венеція (Марко Поло), Неаполь (Каподічіно) і Катанія (Фонтанаросса).

    Alitalia є членом альянсу Skyteam, що здійснює щодня більше 12 000 перельотів по 898 напрямках у 169 країн світу, а також Асоціації європейських авіакомпаній AEA.

    Маршрутна мережа Alitalia включає 92 напрями, 29 з яких доводиться на Італію і 63 – на інші країни світу.

    З Києва: Рим, Мілан, Трієст, Піза, Турин, Анкона, Венеція, Верона, Болонья, Флоренція, Реджіо, Калабрія, Палермо, Катанія, Альгеро, Барі, Бріндізі, Ламеція, Генуя, Барселона, Брюсель, Мадрид, Афіни, Нью-Йорк, Торонто, Чікаго, Неаполь, Кальярі.

    Сполучення Києва з переліченими містами відбувається трансфером через Рим або Мілан.

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