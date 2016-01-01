Італійська авіакомпанія повертається на ринок України

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Alitalia є найбільшим авіаперевізником Італії та п'ятим за величиною в Європі

Італійська авіакомпанія Alitalia з 2 травня цього року повертається на ринок України. Авіакомпанія буде здійснювати рейси до Італії з аеропорту Жуляни (Київ). Про це свідчить попереднє замовлення квитків на рейс до Риму.

Інтерес до України в 2005 році проявила італійська авіакомпанія Alitalia, відкривши рейси Київ – Мілан восени 2005-го. Сезон літа 2014-го авіакомпанія виконувала 2 денних рейси на тиждень. 12 вересня 2014 ALITALIA здійснила свій останній рейс КИЇВ – РИМ з аеропорту Бориспіль.

Італійська авіакомпанія є найбільшим авіаперевізником Італії та п'ятим за величиною в Європі.

Штаб-квартира Alitalia знаходиться в Римі, аеропорт Фьюмічіно (Леонардо да Вінчі). Основні бази авіакомпанії розташовані в аеропорту ім. Леонарда да Вінчі (Рим) та в аеропорту Мальпенса (Мілан).

Рейси Alitalia виконуються з 7-и аеропортів: Рим (Леонардо да Вінчі), Мілан (Мальпенса, Лінате), Турін, Венеція (Марко Поло), Неаполь (Каподічіно) і Катанія (Фонтанаросса).

Alitalia є членом альянсу Skyteam, що здійснює щодня більше 12 000 перельотів по 898 напрямках у 169 країн світу, а також Асоціації європейських авіакомпаній AEA.

Маршрутна мережа Alitalia включає 92 напрями, 29 з яких доводиться на Італію і 63 – на інші країни світу.



З Києва: Рим, Мілан, Трієст, Піза, Турин, Анкона, Венеція, Верона, Болонья, Флоренція, Реджіо, Калабрія, Палермо, Катанія, Альгеро, Барі, Бріндізі, Ламеція, Генуя, Барселона, Брюсель, Мадрид, Афіни, Нью-Йорк, Торонто, Чікаго, Неаполь, Кальярі.

Сполучення Києва з переліченими містами відбувається трансфером через Рим або Мілан.