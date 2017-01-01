Італійська мафія наживалася на найбільшому в Європі притулку для мігрантів

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Поліція Італії вже затримала 68 осіб

Мафіозі упродовж 10 років проникали в усю підприємницьку діяльність міграційного центру

Притулок для мігрантів у Італії, який вважається найбільшим у Європі, опинився у центрі кримінальних схем італійської мафії «Ндрангета».

Про це заявили в італійській поліції після арешту 68 осіб, серед яких був і керівник установи, повідомляє DW.

Прокуратура уточнила, що затримані - імовірні члени кримінального клану Арена - звинувачуються в рекеті, аферах із активами, розкраданні майна, махінаціях та інших фінансових злочинах.

За інформацією правоохоронців, мафіозі упродовж 10 років «проникали в усю підприємницьку діяльність», пов'язану з центром прийому мігрантів Sant'Anna Cara у бідному регіоні Калабрія на півдні Італії. Установою формально керувала католицька благочинна організація Misericordia. Місцевий священник Едуардо Скордіо - також під підозрою в отриманні €150 тис. в рік за «духовне наставлення» мігрантів.

Сам центр, як заявив генерал місцевої поліції Джузеппе Говернале, перетворився «на банкомат для мафії», Прокуратура вважає, що близько €32 млн пішли напряму в кишені мафіозі.

Італійська газета La Repubblica зазначає, що правоохоронці давно розслідували кримінальні схеми довкола притулку. Виявилося, що центр, зокрема, отримував державні кошти і через «мертві душі» - мігрантів, які існували лише на папері. У 2015 році видання L'Espresso повідомило, що керівництво центру розкрадає кошти та недогодовує мігрантів. «Планувалося, наприклад, 500 порцій їжі, роздавали 300, а інші голодували», - заявив прокурор Нікола Граттері.

Калабрійська «Ндрангета» (від грецького слова «доблесть») вважається найпотужнішим злочинним угрупуванням в Італії та одним з найбільших імпортерів кокаїну в Європі.

До слова, сім осіб із майже 500 нелегальних мігрантів потонули в Середземному морі у суботу, 13 травня.