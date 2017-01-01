Італійська поліція затримала підозрюваних у підготовці вибуху у Венеції

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Їх підозрюють у підготовці вибуху мосту Ріальто

Поліція Італії повідомляє про запобігання нападу у Венеції. За повідомленнями, у ніч на четвер правоохоронні органи затримали вихідців з Косова, один з яких – неповнолітній.

Їх підозрюють у підготовці вибуху мосту Ріальто – однієї з найвідоміших визначних пам’яток міста.

Запобігти нападу, повідомляє поліція, допомогли перехоплені телефонні розмови. Затримані були прихильниками угрупування «Ісламська держава».

Всі затримані мали право на постійне проживання в Італії.

У 2016 році у великих містах Європи відбулися напади, жертвами яких стали сотні людей. Минулого тижня стався напад у центрі Лондона, загинули чотири людини, десятки поранені. Відповідальність за атаки взяло на себе угруповання «Ісламська держава».