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    Італійська поліція затримала підозрюваних у підготовці вибуху у Венеції

    • Сьогодні, 02:25
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    Їх підозрюють у підготовці вибуху мосту Ріальто

    Поліція Італії повідомляє про запобігання нападу у Венеції. За повідомленнями, у ніч на четвер правоохоронні органи затримали вихідців з Косова, один з яких – неповнолітній.

    Їх підозрюють у підготовці вибуху мосту Ріальто – однієї з найвідоміших визначних пам’яток міста.

    Запобігти нападу, повідомляє поліція, допомогли перехоплені телефонні розмови. Затримані були прихильниками угрупування «Ісламська держава».

    Всі затримані мали право на постійне проживання в Італії.

    У 2016 році у великих містах Європи відбулися напади, жертвами яких стали сотні людей. Минулого тижня стався напад у центрі Лондона, загинули чотири людини, десятки поранені. Відповідальність за атаки взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

     

    напад держава Ісламська держава
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