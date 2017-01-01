Іванка Трамп заперечила вплив на рішення батька щодо Сирії

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Фото: архів Іванка та Дональд Трамп

Вона пояснила, що рішення було узгоджене на всіх рівнях

Дочка і помічниця президента США Іванка Трамп спростувала інформацію про її вплив на рішення батька щодо ракетного удару по авіабазі в Сирії, передає АВС News.

За словами дочки президента, «це помилкова інтерпретація» і говорити про таке некоректно.

«Лідер країни не може ухвалювати рішення на основі емоцій. Його рішення було прийняте після отримання точної інформації і погоджене на всіх рівнях», — сказала Трамп під час зустрічі з журналістами в Берліні.

Вона зазначила, що пишається діями свого батька, які стали зрозумілою і рішучою відповіддю тим, хто використовував хімічну зброю в Сирії.

Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь в провінції Ідліб, де лікуються постраждалі від газової атаки, влучила ракета.

Натомість в ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.