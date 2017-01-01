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    Іванка Трамп заперечила вплив на рішення батька щодо Сирії

    • Сьогодні, 14:39
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    Іванка та Дональд Трамп
    Фото: архів
    Іванка та Дональд Трамп

    Вона пояснила, що рішення було узгоджене на всіх рівнях

    Дочка і помічниця президента США Іванка Трамп спростувала інформацію про її вплив на рішення батька щодо ракетного удару по авіабазі в Сирії, передає   АВС News.

    За словами дочки президента, «це помилкова інтерпретація» і говорити про таке некоректно.

    «Лідер країни не може ухвалювати рішення на основі емоцій. Його рішення було прийняте після отримання точної інформації і погоджене на всіх рівнях», — сказала Трамп під час зустрічі з журналістами в Берліні.

    Вона зазначила, що пишається діями свого батька, які стали зрозумілою і рішучою відповіддю тим, хто використовував хімічну зброю в Сирії.

    Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

    Згодом у сирійський госпіталь в провінції Ідліб, де лікуються постраждалі від газової атаки, влучила ракета.

    Натомість в ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

    Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

    Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.


    США Сирія
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