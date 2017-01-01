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    Івано-Франківська облрада підтримала блокаду на Донбасі і вимагає відставки Авакова

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    Сесія Івано-Франківської облради у формі віче
    Сесія Івано-Франківської облради у формі віче

    Звернення з вимогою адресовано президенту, уряду і парламенту

    Сьогодні, 14 березня, під час позачергової сесії Івано-Франківської обласної ради депутати підтримали блокаду на Донбасі та закликали звільнити главу МВС Арсена Авакова. Про це повідомляє видання kurs.if.ua.

    Відповідне звернення адресували президенту, уряду і Верховній Раді.

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    Сесія пройшла у формі віче на площі перед адмінбудинком обласної ради. У ній взяли участь 57 обранців (згодом долучилися ще 3), а також майже три сотні активістів та небайдужих мешканців міста. 

    Облрада ухвалила звернення більшістю голосів – 60 за.

    Нагадаємо, у штабі блокади Донбасу вчора повідомили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

    У СБУ заявили, що не мають відношення до штурму. Згодом у службі уточнили, що вживають контрдиверсійних заходів у зоні АТО, було затримано понад 40 осіб.

    Вночі всіх затриманих учасників блокади звільнили.

    Акції протесту відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання блокувальників.

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    Донбас Арсен Аваков Івано-Франківськ
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