Із 30 справ проти Януковича, в Україні не залишилося жодної, - Transparency International

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Проти Януковича і його соратників, які були причетними до корупції, немає жодної корупційної справи

Раніше українська влада повідомляла, що проти Віктора Януковича в Україні відкрито близько 30 корупційних розслідувань. Натомість, Transparency International з’ясували, що зараз в Україні немає жодної справи проти Януковича.

Про це на телеканалі ZIK заявив голова правління глобального антикорупційного руху Transparency International Хосе Угас.

«В Україні сьогодні бракує результатів по деяких знакових справах, це визнає і міжнародна спільнота. Зокрема, рівень корупції в Україні залишається досить високим. Окрім цього, я не розумію, як проти колишнього президента Януковича й проти інших відомих людей, які були причетними до корупції, у вашій державі немає жодної корупційної справи»,– зауважив Хосе Угас

Він запевнив, якщо Україна прикладе максимум зусиль до розслідування злочинів Януковича, то його таки можна буде притягнути до кримінальної відповідальності.

«Сьогодні, Генпрокурор мені відповів, що проти Януковича таки є справа по державній зраді. Тому, якщо ця справа пройде добре, то відповідним органам буде легше притягнути його до кримінальної відповідальності за корупцію»,– додає голова Тansparency International.

Окрім цього, Хосе Угас зазначив, що раніше українська влада повідомляла, що проти Віктора Януковича в Україні відкрито близько 30 корупційних розслідувань, однак, на його переконання, це далеко не так.

«Ми з’ясували, що зараз, проти колишнього президента України Віктора Януковича в Україні немає жодної справи. І мені складно таке зрозуміти, але люди мають знати, що відбувається та як проходить розслідування. Тому, маю надію, що вже скоро ми зможемо побачити хоч якесь судове рішення щодо Віктора Януковича», – додав експерт.