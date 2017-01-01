Із Авдіївки евакуювали ще 44 людини, з них 19 дітей

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Усіх евакуйованих доправили до міста Святогірськ Донецької області

Станом на 16:00 3 лютого з міста Авдіївка евакуювали 44 людини (з них 19 дітей) до пансіонату «Перлина Донеччини» у місто Святогірськ, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України.

Загалом з міста евакуйовано 244 особи, з них 40 людей похилого віку та 114 дітей.

Наразі у Авдіївці функціонує один пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), три стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 9 тис. 242 людини, з них 4 тис. 228 людей похилого віку та 1 тис. 236 дітей.

Харчування забезпечено трьома польовими кухнями. Також прибуло чотири вантажних автомобіля гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування загальною кількістю 32 тонни.

По місту працюють дві піротехнічні групи ДСНС від 2-го Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України (м. Дрогобич) та 1-го Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України (м. Київ) у кількості десяти чоловік та двух одиниць техніки.

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що рятувальники вивезли з Авдіївки 230 осіб, з них 112 дітей.

Як відомо, за минулу добу, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинуло, 17 – поранено.

Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував Гради для обстрілів житлових кварталів.

В місті оголосили надзвичайний стан.