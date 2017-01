Із новим главою МЗС роль Канади у Східній Європі зросте, – посол

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Христя Фріланд дуже добре знає Україну, Росію та весь наш регіон, зазначив Шевченко

Новопризначений міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд виступатиме за збільшення ролі Канади у Східній Європі.

Таку думку висловив посол України в Канаді Андрій Шевченко, – повідомляє Укрінформ.

«Христя Фріланд дуже добре знає Україну, Росію та весь наш регіон. Тому мені здається, ми обережно можемо розраховувати на те, що з новим міністром закордонних справ Канада буде готова відігравати ще важливішу роль в Східній Європі», – сказав Шевченко.

Він додав, що в Канаді й раніше існував «міжпартійний консенсус» стосовно підтримки України.

«У Канаді є міжпартійний консенсус із українського питання. Незалежно від того, яка партія при владі і яке прізвище міністра закордонних справ, ця країна залишається віддана цінностям свободи, демократії, а в українському випадку – нашій незалежності та територіальній цілісності», – наголосив посол.

Міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, буде призначена міністром закордонних справ країни за рішенням прем'єр-міністра Джастіна Трюдо змінити склад уряду.

Христя Фріланд народилася в канадському місті Піс-Рівер в провінції Альберта. Її мати, Галина Хом'як-Фріланд, українка за походженням.

Журналістську кар'єру Фріланд починала в Україні як стрингер Financial Times, The Washington Post і The Economist.

Також вона працювала в Financial Times в Лондоні заступником редактора, редактором британських новин, начальником московського бюро, кореспондентом у Східній Європі, редактором вікенд-і редактором видання FT.com.

Згодом вона оголосила про намір балотуватися на виборах до парламенту Канади від Ліберальної партії.

Вона виграла внутрішньопартійні праймеріз 15 вересня 2013 року і була обрана до парламенту 25 листопада.