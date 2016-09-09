Із обов’язкової програми для 10-11 класів можуть зникнути фізика та хімія

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Шкільна реформа

Проект типового навчального плану для 10-11 класів подано на обговорення

Міністерство освіти і науки України представило на громадське обговорення проект типового навчального плану для 10-11 класів, який передбачає практично повне виключення з обов'язкової програми (інваріантної складової) точних і природничих наук. Проект опубліковано на сайті міністерства.

Документ передбачає насамперед істотне скорочення інваріантної (тобто обов'язкової для всіх навчальних закладів) складової навчального плану і збільшення варіативної. Якщо раніше на інваріантну складову припадало 29,5 навч. години на тиждень, а на варіативну – 8,5 години, то тепер інваріантна складова для 10-го класу налічуватиме 20,5 години, а варіативна – 17,5. За ідеєю, це має дозволити навчальним закладам більш гнучко підходити до конструювання навчальної програми.

З інваріантної частини зникли такі предмети, як фізика, хімія, біологія, географія, інформатика: всі ці предмети винесено до варіативної складової навчального плану.

Що ж стосується алгебри і геометрії, на які раніше в навчальних планах виділялося чотири години на тиждень у 10-му класі і п'ять годин – в 11-му, то тепер замість них буде об'єднаний курс «Математика», на вивчення якого в інваріантній частині програми відводиться три години на тиждень.

Основи природничих наук школярам викладатимуть у рамках об'єднаного курсу «Людина і природа», на вивчення якого відводиться три години на тиждень.

Також об'єднують в один курс історію України і всесвітню історію (в сумі – дві години на тиждень проти 2,5 години на два предмети в сумі раніше), а також українську і світову літературу (теж дві години в сумі проти чотирьох годин раніше). Зате збільшується час на заняття фізкультурою: три години на тиждень замість двох.

Джерело: Страна.ua