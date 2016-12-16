Із США до Німеччини прибула військова техніка для Польщі та країн Балтії

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США відправили в Європу військову техніку для стримування можливої агресії з боку Росії

До Німеччини прибули американські танки, самохідні гаубиці та інші військові машини, які будуть доставлені в Польщу і країни Балтії для стримування можливої агресії з боку Росії. Про це повідомляє ВВС.

За інформацією видання, це найбільша відправка американської бронетанкової бригади в Європу з часів закінчення холодної війни. В найближчі дні військова техніка буде транспортована до місць дислокації в Польщі та країнах Балтії.

Крім того, до Німеччини прибудуть 3,5 тис. американських військових.

Також повідомляється, що США, Великобританія, Німеччина і Канада направлять в цьому році в Естонію, Латвію, Литву і Польщу чотири батальйони - по одному в кожній з країн - загальною чисельністю 4 тис. осіб.

«Розміщення сил НАТО у Східній Європі - частина програми Північноатлантичного альянсу, яка спрямована на стримування можливої агресії з боку Росії», - йдеться в повідомленні.