Ізраїль не буде повертати родичам тіла вбитих бойовиків Хамас

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Ізраїль не буде повертати тіла озброєних прихильників Хамас їх родинам, замість цього їх будуть ховати самі ізраїльтяни.

Ізраїль не повертатиме тіла озброєних прихильників «Хамас» їх сім'ям, їх поховають самі ізраїльтяни.

Як повідомляє BBC, таке рішення прийняв військово-політичний кабінет Ізраїлю (міністерська комісія з питань безпеки), який обговорив заходи щодо повернення останків ізраїльських солдатів і цивільних осіб з палестинських територій.

Кабінет оголосив про це рішення після виходу двох провокаційних відеокліпів, оприлюднених воєнізованим крилом «Хамас».

«Комітет безпеки обговорив заходи, з допомогою яких можна домогтися повернення на територію сектора Газа загиблих солдатів і цивільних осіб ... і виніс рішення, що тіла (бойовиків «Хамас») будуть поховані, а не будуть повернуті», - йдеться в заяві.

Повідомляється також, що у вересні 2016 ізраїльська влада заявила, що «Хамас» відкинув пропозицію щодо обміну полоненими і останками загиблих мирних громадян.