Ізраїльський лоукост збільшив ціни на багаж з Києва у Тель-Авів

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Підвищення відбулося майже на всіх маршрутах, на яких El Al працює за концепцією лоу-кост під торговою маркою UP — це рейси з Тель-Авіва до Києва, Берліна, Будапешта, Праги

El Al збільшила вартість провезення одного місця багажу до 23 кг на рейсі Київ — Тель-Авів з $70 до $80 в один бік за умови оплати в аеропорту.

Про це повідомляє спеціалізований ресурс avianews.com з посиланням на офіційний прейскурант авіаперевізника.

Ціна провезення багажу за умови оплати заздалегідь теж підвищилася — з $35 до $45 за одну валізу вагою до 23 кг в один бік. Як витікає з інформації авіаперевізника, підвищення відбулося майже на всіх маршрутах, на яких El Al працює за концепцією лоу-кост під торговою маркою UP — це рейси з Тель-Авіва до Києва, Берліна, Будапешта, Праги.

Виняток становить лінія Тель-Авів — Ларнака, де вартість провезення багажу залишилася колишньою — $35 і $70 за валізу в один бік за умови оплати заздалегідь і при оплаті в аеропорту відповідно.

El Al вивела на український ринок свою бюджетну торгову марку UP у березні 2014 року. Тоді перевезення одного місця багажу становило $20 за умови оплати заздалегідь і $40 при оплаті в аеропорту. З 1 січня 2015 року вартість провезення багажу була підвищена до $35 за валізу при оплаті заздалегідь і до $70 при оплаті в аеропорту.

У рамках концепції UP пасажирам рейсів Київ — Тель-Авів за найдешевшим тарифом економічного класу UP Basic не надається можливість безкоштовного перевезення багажу, вибору місця (його автоматично обирає система), а за реєстрацію в аеропорту береться плата у розмірі $10. На борту напої і харчування надається за окрему платню як у лоукост авіаперевізників.