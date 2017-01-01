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    ЄБРР і Молдова підпишуть Угоду про співпрацю

    • Сьогодні, 03:46
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    Прем’єр-міністр і перший віце-президент ЄБРР обговорили пріоритетні напрями співпраці на період з 2017 по 2020 роки

    Європейський банк реконструкції та розвитку і уряд Молдови планують розробити і підписати Стратегію співпраці на період до 2020 року.

    Домовленість про це була досягнута під час зустрічі Прем’єр-міністра Молдови Павла Філіппа з першим віце-президентом ЄБРР Філіппом Беннеттом.

    «Прем’єр-міністр і перший віце-президент ЄБРР обговорили пріоритетні напрями співпраці на період з 2017 по 2020 роки. Відповідна Угода буде розроблена відповідно до затвердженої Національної стратегії розвитку нашої країни «Молдова-2020», – повідомили у прес-службі уряду.

    Беннетт підкреслив, що Європейський банк реконструкції та розвитку готовий і надалі надавати Молдові всесторонню допомогу у реалізації різних соціально-економічних проектів, як у державному, так і приватному секторі.

    Молдова стала членом ЄБРР 1992 року. За минулі роки Європейський банк профінансував близько 110 проектів загальною вартістю понад мільярд євро.

    Джерело: Укрінформ
    ЄБРР Молдова
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