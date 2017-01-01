ЄБРР надасть Україні кошти на створення офісу з підтримки реформи фінсектору

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Європейський банк реконструкції та розвитку

Зовнішній проектний офіс працюватиме щонайменше рік

Акціонери Європейського банку реконструкції та розвитку нададуть фінансову підтримку для створення та забезпечення роботи зовнішнього проектного офісу з підтримки реформи фінансового сектору.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

«Останнім часом ми бачимо інтенсивну співпрацю між ЄБРР та НБУ у сфері реформування фінансового сектору. Консультанти та спеціалісти ЄБРР допомагали готувати комплексну програму реформ та допомагають працювати над її реалізацією. Ми бачимо готовність української сторони до продовження реалізації проектів реформи фінсектора», - наголосив директор представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

За його словами, ЄБРР підтримуватиме створення зовнішнього проектного офісу задля інтенсифікації впровадження окремих проектів реформи.

«Аналогічні офіси вже були створені та успішно функціонують в деяких міністерствах», - додає Аджунер.

Основними напрямками роботи зовнішнього проектного офісу стануть проекти у таких сферах, як, стратегічне планування в рамках трансформації регуляторів фінсектору. відновлення кредитування, впровадження ефективних механізмів захисту прав кредиторів та роботи з проблемними активами, розвиток ринку FinTech.

Зовнішній проектний офіс працюватиме рік з можливістю продовження у разі досягнення запланованих завдань та ефективності команди.

До слова, розгляд траншу Україні від МВФ зник з порядку денного ради директорів Міжнародного валютного фонду на 20 березня.

У Мінфіні України згодом пояснили, що перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків економічних наслідків заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду і захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.