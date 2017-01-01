  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ЄБРР надасть Україні кошти на створення офісу з підтримки реформи фінсектору

    • Сьогодні, 22:26
    • Розсилка
    Європейський банк реконструкції та розвитку
    Європейський банк реконструкції та розвитку

    Зовнішній проектний офіс працюватиме щонайменше рік

    Акціонери Європейського банку реконструкції та розвитку нададуть фінансову підтримку для створення та забезпечення роботи зовнішнього проектного офісу з підтримки реформи фінансового сектору.

    Читайте також

    Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

    «Останнім часом ми бачимо інтенсивну співпрацю між ЄБРР та НБУ у сфері реформування фінансового сектору. Консультанти та спеціалісти ЄБРР допомагали готувати комплексну програму реформ та допомагають працювати над її реалізацією. Ми бачимо готовність української сторони до продовження реалізації проектів реформи фінсектора», - наголосив директор представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

    За його словами, ЄБРР підтримуватиме створення зовнішнього проектного офісу задля інтенсифікації впровадження окремих проектів реформи.

    «Аналогічні офіси вже були створені та успішно функціонують в деяких міністерствах», - додає Аджунер.

    Основними напрямками роботи зовнішнього проектного офісу стануть проекти у таких сферах, як, стратегічне планування в рамках трансформації регуляторів фінсектору. відновлення кредитування, впровадження ефективних механізмів захисту прав кредиторів та роботи з проблемними активами, розвиток ринку FinTech.

    Зовнішній проектний офіс працюватиме рік з можливістю продовження у разі досягнення запланованих завдань та ефективності команди.

    До слова, розгляд траншу Україні від МВФ зник з порядку денного ради директорів Міжнародного валютного фонду на 20 березня.

    У Мінфіні України згодом пояснили, що перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків економічних наслідків заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду і захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

    Читайте також
    ЄБРР реформа гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ