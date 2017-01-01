Єдиний правильний для Кличка варіант - не допустити зупинки метро - активіст

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Кирило Сазонов

Київський метрополітен заборгував «Укррослізингу» 2 млрд грн

Питання блокування столичного метро - це питання, яким повинна займатися РНБО, тому столична адміністрація на чолі з мером Віталієм Кличком реагує на ситуацію правильно, звертаючись до відповідних органів. Таку думку висловив український активіст, журналіст і блогер Кирило Сазонов на своїй сторінці у Facebook.

«Ще при мері Черновецькому, 2009 року, проводили тендер на купівлю 100 вагонів для КП «Київський метрополітен» у лізинг. Конкурс перемогла компанія «Укррослізинг», гроші платили бюджетні, і, зрозуміло, гарантом угоди виступила Київрада. Протягом 4-х років всі вагони все-таки поставили, місто виплатило якісь гроші, але прийняли рішення відстрочити виплату боргу до 2018 року. Тут компанія «Укррослізинг» і подала на столичний муніципалітет в суд, а суд, як і слід було очікувати, виніс рішення в користь «Укррослізинг», більш того, рішення містило пункт про вилучення вагонів. Сума боргу не маленька - 2 млрд грн. Пішли суди, 50 засідань за плечима, але на думку суддів закон на стороні «Укррослізинг», в березні виконавча служба арештовує рахунки метрополітену», - написав Сазонов.

Суд аргументує, що згідно із законом майно, надане в лізинг знаходиться у власності лізингодавця («Укррослізинг») до тих пір, поки лізингоотримувач (метрополітен) не виплатить всю суму за договором. Тільки після цього вагони перейдуть у власність метрополітену. Прив'язка до курсу долара теж законна, бо це прописано в договорі. З боку закону - ніби як нема чого заперечити. Можна багато говорити навколо договору, але все це «вода» і суті справи не міняє. Найголовніше питання, на яке необхідно отримати відповідь: чи зупиниться київське метро?

«Позиція мера Кличко, його адміністрації та Київради виглядає адекватною, я б сказав, що єдиний правильний для столичного муніципалітету варіант - це будь-якими способами не допустити зупинки метро. А враховуючи, що закон у вигляді рішення судів на стороні лізингодавця, то у міської адміністрації просто нема вибору, якщо київська підземка стане - про це пошкодують усі. Люди і так на межі, всім несолодко живеться. Якщо ще й почне зупинятися міський транспорт - це призведе до катастрофи. Тому Кличко і пручається як виплаті боргу, так і будь-яким нападкам на метрополітен, арешту вагонів і рахунків», - акцентує Сазонов.

Активіст зазначив, що оскільки закон на стороні «Укррослізинг», то необхідно бити тривогу щодо цієї ситуації.

«Звернення в РНБО, силові відомства - це необхідне і навіть правильне рішення, тому що «Укррослізинг» - компанія з російським корінням. У найгіршому варіанті уявляю заголовки: російська компанія заблокувала київське метро. Звучить як диверсія. Є речі, які виходять за компетенцію міської адміністрації. Національна безпека - одне з таких питань. Як відреагує СБУ і РНБО - незрозуміло, потрібно чекати. Зрозуміло лише одне: немає грошей - немає метро», - пише Сазонов.

Джерело: Gazeta.ua