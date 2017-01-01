Єдинорос із Саратова зажадала «жорстоко покарати» Медведєва за корупцію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пізніше вона схаменулася і заявила, що подумала, ніби ФБК зняв художній фільм

Член саратовського партосередку «Єдиної Росії» Ольга Мірошниченко заявила, що прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, який також є лідером її партії, потрібно жорстоко покарати.

Про це вона заявила журналістам, коментуючи розслідування Фонду боротьби з корупцією, однак миттєво відмовилася від своїх слів, зазначивши, що неправильно зрозуміла запитання.

На запитання «Чи повинна держава боротися із корупцію у своїх лавах?» Мірошниченко сказала: «Звичайно. Повністю погоджуюся, що у нас не ухвалена низка законів, котрі зобов'язують держслужбовців усіх рівнів (...) показувати свої декларації...».

На запитання «А ви дивилися фільм-росзлідування «Він вам не Дімон» про прем'єр-міністра?» член політпартії відповіла, що навіть не чула про такий.

Тоді автор відеосюжету уточнив, що у кіноролику стверджується, що нібито прем'єр-міністр Росії залучений до корупційних схем з різними олігархами. «Як ви думаєте, правоохоронні органи повинні на це якось реагувати?», - запитав він.

«Обов'язково, звичайно, він повинен бути покараний і жорстоко покараний», - заявила Мірошниченко.

На уточнення, чи саме прем'єр-міністр Медведєв повинен бути покараний, член «Єдиної Росії» отямилася: «А, ні, ні, я взагалі цей фільм не бачила, я думала, що це просто художній фільм».