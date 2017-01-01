Єгипет передумав підвищувати вартість туристичних віз

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Єгипетська віза

Вартість одноразової в'їзної візи в Єгипет залишиться на рівні 25 доларів

Уряд Єгипту вирішив зберегти вартість одноразової в'їзної візи в країну на рівні 25 доларів. При цьому вартість багаторазової шестимісячної візи складе 60 доларів.

Про це заявив міністр туризму Єгипту Яхья Рашед за підсумками засідання кабінету міністрів, повідомляє портал «Йоум7».

Як повідомляв «Главком», 24 лютого в Єгипеті заявили, що майже у 2,5 разу збільшується вартість в'їзних віз із 1 березня. Ціна візи підвищується з 25 до 60 дол, а багаторазова віза коштуватиме 70 доларів.

Пізніше в Мінтуризмі Єгипту повідомили, що вартість в'їздної візи в країну буде підвищено з 1 липня, а не з 1 березня.

Востаннє єгипетська влада збільшувала вартість віз із 15 до 25 дол. у 2014 році.

Нагадаємо, найпопулярнішими туристичними напрямками минулого року для українських громадян залишилися Туреччина та Єгипет. Зокрема, Єгипет обрали 10,4% українських туристів.