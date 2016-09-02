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    Єгипет з червня перейде на електронні візи для туристів

    • Сьогодні, 06:47
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    Каїр введе в обіг електронні візи для туристів з першого червня
    Каїр введе в обіг електронні візи для туристів з першого червня

    Подати заяву на єгипетську візу, оплатити і отримати її можна буде в будь-якій точці світу

    Міністр туризму Єгипту Ях'я Рашид в рамках туристичного форуму в Дубаї заявив, що Каїр введе в обіг електронні візи для туристів з першого червня, пише Egypt Independent.

    Відзначається, що в рамках нової системи подати заяву на візу, оплатити і отримати її можна буде в будь-якій точці світу.

    У 2017 році Єгипет очікує від 8 до 10 млн туристів. Електронне оформлення віз допоможе Єгипту істотно знизити навантаження на сили безпеки країни.

    Раніше Єгипет планував перейти на електронні візи починаючи з травня.

    Як повідомляв «Главком», уряд Єгипту вирішив зберегти вартість одноразової в'їзної візи в країну на рівні 25 доларів. При цьому вартість багаторазової шестимісячної візи складе 60 доларів.

    24 лютого в Єгипеті заявили, що майже у 2,5 разу збільшується вартість в'їзних віз із 1 березня. Ціна візи підвищується з 25 до 60 дол, а багаторазова віза коштуватиме 70 доларів

    Пізніше в Мінтуризмі Єгипту повідомили, що вартість в'їздної візи в країну буде підвищено з 1 липня, а не з 1 березня.

    Востаннє єгипетська влада збільшувала вартість віз із 15 до 25 дол. у 2014 році.

    Найпопулярнішими туристичними напрямками минулого року для українських громадян залишилися Туреччина та Єгипет. Зокрема, Єгипет обрали 10,4% українських туристів.

    Нагадаємо, міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України не відвідувати Єгипет у найближчі три місяці. 

    Це пов’язано з істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, у т.ч. «ІДІЛ», теракти яких, як показує практика останніх місяців, все частіше спрямовуються проти цивільних громадян, у т.ч. із урахуванням їхньої релігійної приналежності.

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