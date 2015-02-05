Єгор Соболєв: За 2016 рік наш комітет виявив корупцію в 147 законопроектах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єгор Соболєв

Жодна із виявлених корупційних норм законом не стала, - голова Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції

Головний закон про корупцію – закон про бюджет. Народний депутат та голова Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції підсумував рік роботи комітету. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Головний закон про корупцію – закон про бюджет і обумовлені ним зміни до податкового законодавства – клептократи, як Ви знаєте, швидко прийняли за ніч. Не дали нашому комітету (та й більшості парламентаріїв) можливості розібратися. Я написав Володимира Гройсману детального листа, що взагалі не можна відповідально витрачати гроші платників податків, поки не з`ясована ефективність таких видатків для суспільства. Гройсман переслав мого листа міністерствам з вимогою подумати», – зазначив ефективність роботи уряду народний депутат.

За минулий рік, за словами Соболєва, комітет виявив корупцію в 147 законопроектах (за 2015-й - в 158, за один місяць 2014-го - в 16).

«Жодна з виявлених нами корупційних норм законом не стала. Тобто Парламент її або відхилив, або навіть не розглядав, або вона була викреслена при ухваленні. За це я вдячний кожному парламентарію, активісту, журналісту та експерту, які допомогли ці норми виявити та не допустити їхнього ухвалення», – додав Єгор Соболєв.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило, що йому вдалося повернути державі понад 100 млн гривень протягом 2016 року.

Також повідомляється, що детективи разом з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розслідують понад 280 кримінальних справ, понад 45 початих у 2016 році справ передані до суду і винесено близько 10 вироків.