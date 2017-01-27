Єльченко вважає, що генсек ООН допоможе відкрити Спеціальний офіс на Донбасі

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У колишнього Генсекретаря ООН була ідея відкрити спеціальний офіс підтримки ООН, який би займався моніторингом виконання Мінських угод

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко переконаний, що новий генеральний секретар Організації Антоніу Гутерріш може допомогти з відкриттям Спеціального офісу підтримки ООН на Донбасі.

Про це український дипломат заявив в інтерв’ю Службі новин ООН.

«Позаторік у колишнього Генерального секретаря ООН була ідея відкрити спеціальний офіс підтримки ООН, який би займався моніторингом виконання Мінських угод. Але цього не було зроблено в силу певних причин. Однак ми вважаємо, що це питання міг би допомогти вирішити нинішній Генеральний секретар», – висловив упевненість український дипломат.

Він зазначив, що в Європі, головним чином, за питання безпеки відповідає ОБСЄ, «але втручання ООН, в хорошому сенсі цього слова, не завадило б».

При цьому Єльченко наголосив, що «тут є велике поле для роздумів».

Бесіда з головою Української місії стосувалася, головним чином, майбутнього в лютому головування України в Раді Безпеки ООН. У цьому зв’язку дипломат розповів, що порядок денний буде складатися з двох частин або двох елементів».

Серед них – традиційні питання, які зазвичай включаються в програму, а також ініціативи української сторони. При цьому передбачається участь у засіданнях міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Крім того, є плани участі в дебатах Президента України Петра Порошенка.

Серед тем, які будуть ініційовані для обговорень українською стороною питання терористичних загроз критичним об’єктів інфраструктури, а також безпеку в Європі та роль ООН у врегулюванні конфліктів у цій частині світу. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/01/27/novyy_gensek_oon_dopomozhe_vidkryty_spetsialnyy_ofis_na_donbasi__yelchenko_1032659