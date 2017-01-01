Єльченко з новим представником США обговорили співпрацю в Раді безпеки ООН
- Сьогодні, 06:16
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Постпреди обговорили співпрацю під час головування України в Раді безпеки ООНПостійний представник України в ООН Володимир Єльченко зустрівся з новим постпредом США Ніккі Хейлі. Про це повідомляється на сторінці української місії в Twitter.
«Єльченко зустрівся з постійним представником США при ООН Ніккі Хейлі. Обговорили співпрацю напередодні українського головування в Раді безпеки», - йдеться в повідомленні.
Кандидатуру Хейлі підтримали 96 з 100 сенаторів. Тільки чотири сенатори голосували «проти».
«Республіканка» Хейлі є чинним губернатором штату Південна Кароліна. Вона дочка іммігрантів з Індії.