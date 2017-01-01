Єлісєєв: Блокада Донбасу заважає введенню нових санкцій ЄС проти Росії

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Костянтин Єлісєєв

Єлісєєв стверджує, що перед введенням нових санкцій «потрібно щось вирішити з блокадою»

Дії учасників акції «блокади Донбасу» заважають ухваленню рішення про запровадження додаткових точкових санкцій з боку європейських партнерів України проти російських компаній чи посередників, які матимуть будь-які стосунки із «націоналізованими» бойовиками українськими підприємствами на Донбасі.

Про це в інтерв'ю «Громадському» розповів заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

За його словами, такі санкції передбачають два етапи. Перший – попереджувальний щодо відповідальності російського бізнесу і бойовиків у разі рейдерського захоплення українських підприємств.

«Другий етап – у разі, якщо це рейдерське захоплення станеться, запровадити точкові санкції проти, передусім, російського бізнесу або посередників. Якщо, наприклад, буде захоплене якесь підприємство, то його продукцію зможуть продавати лише на територію РФ. І якщо якесь російське підприємство буде купувати цю продукцію, то ми проситимемо наших європейських партнерів та США запровадити проти такого підприємства точкові економічні санкції», – уточнив Єлісєєв.

Він додав, що це досягнення таких домовленостей «цілком реалістичне», але для його реалізації «потрібно щось вирішити з цією блокадою».

«Нам партнери наші кажуть уже прямою мовою, що «в цих умовах ми не можемо запроваджувати санкції, оскільки ви самі себе караєте», – сказав заступник глави Адміністрації президента.

У свою чергу, Росія, за його словами, використовує цю «блокаду» для дестабілізації ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, що Служба безпеки України відстежує інформацію про проведення так званої націоналізації підприємств на підконтрольній бойовикам території Донецької та Луганської областей і має у своєму розпорядженні дані про те, що за цим процесом може стояти бізнесмен Сергій Курченко, який переховується в РФ і з 2014 року перебуває в міжнародному розшуку.

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