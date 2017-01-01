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    Єлизавета II схвалила закон про вихід Британії з ЄС

    • Сьогодні, 13:30
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    Процедура виходу Британії з ЄС не буде простою

    Королева Великої Британії Єлизавета II підписала законопроект про початок процедури виходу країни з Євросоюзу, передає BBC.

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    Так, у четвер 16 березня Єлизавета ІІ схвалила закон щодо Brexit.

    Раніше на цьому тижні законопроект про приведення в дію Статті 50 Лісабонського договору був остаточно схвалений обома палатами британського парламенту.

    Згідно зі Статтею 50 Лісабонського договору, кожна країна-член Євросоюзу має право прийняти рішення покинути його. Для цього необхідно формально повідомити про це рішення Європейську раду і почати процес переговорів.

    Нагадаємо, парламент Британії наділив Терезі Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.

    Британський міністр з питань Brexit Девід Девіс в ефірі ВВС заявив, що Британія покине Євросоюз в березні 2019 року.

     

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