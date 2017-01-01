Єлизавета II схвалила закон про вихід Британії з ЄС
- Сьогодні, 13:30
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Процедура виходу Британії з ЄС не буде простою
Королева Великої Британії Єлизавета II підписала законопроект про початок процедури виходу країни з Євросоюзу, передає BBC.
Так, у четвер 16 березня Єлизавета ІІ схвалила закон щодо Brexit.
Раніше на цьому тижні законопроект про приведення в дію Статті 50 Лісабонського договору був остаточно схвалений обома палатами британського парламенту.
Згідно зі Статтею 50 Лісабонського договору, кожна країна-член Євросоюзу має право прийняти рішення покинути його. Для цього необхідно формально повідомити про це рішення Європейську раду і почати процес переговорів.
Нагадаємо, парламент Британії наділив Терезі Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.
Британський міністр з питань Brexit Девід Девіс в ефірі ВВС заявив, що Британія покине Євросоюз в березні 2019 року.