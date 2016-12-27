ЄС готовий виділити Україні 100 млн євро для Фонду енергоефективності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марош Шевчович

Для цього Верховна Рада повинна ухвалити закони про Фонд енергоефективності, про ринок електроенергії, про регулятора в сферах енергетики та комунальних послуг

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів телефонну розмову з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного співтовариства Марошем Шевчовичем. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Під час бесіди йшлося про практичні питання співробітництва України та Європейського Союзу в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення українських та європейських споживачів природним газом.

Обговорюючи питання транзиту природного газу територією України, Гройсман наголосив, що українська сторона є надійним транзитером вуглеводнів до країн-членів ЄС.

Шевчович запевнив, що ЄС підтримує зусилля уряду стосовно реформування енергетичного сектору України. Віце-президент Єврокомісії поінформував також про готовність ЄС виділити Україні 100 млн євро для наповнення Фонду енергоефективності, зазначивши необхідність ухвалення українським парламентом законів про Фонд енергоефективності, про ринок електроенергії, про регулятора в сферах енергетики та комунальних послуг.