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    ЄС готовий виділити Україні 100 млн євро для Фонду енергоефективності

    • Вчора, 20:08
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    Марош Шевчович
    Марош Шевчович

    Для цього Верховна Рада повинна ухвалити закони про Фонд енергоефективності, про ринок електроенергії, про регулятора в сферах енергетики та комунальних послуг

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів телефонну розмову з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного співтовариства Марошем Шевчовичем. Про це повідомляє прес-служба уряду.

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    Під час бесіди йшлося про практичні питання співробітництва України та Європейського Союзу в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення українських та європейських споживачів природним газом.

    Обговорюючи питання транзиту природного газу територією України, Гройсман наголосив, що українська сторона є надійним транзитером вуглеводнів до країн-членів ЄС.

    Шевчович запевнив, що ЄС підтримує зусилля уряду стосовно реформування енергетичного сектору України. Віце-президент Єврокомісії поінформував також про готовність ЄС виділити Україні 100 млн євро для наповнення Фонду енергоефективності, зазначивши необхідність ухвалення українським парламентом законів про Фонд енергоефективності, про ринок електроенергії, про регулятора в сферах енергетики та комунальних послуг.

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    ЄС енергетика
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