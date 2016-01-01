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    ЄС надасть Україні безвізовий режим протягом декількох тижнів, - Юнкер

    • Вчора, 01:18
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    Україна виконала всі умови, які були поставлені перед нею для візової лібералізації

    Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер упевнений, що Євросоюз надасть громадянам України безвізовий режим протягом декількох тижнів.

    Про це він написав у статті Standing by Ukraine для журналу Baltic Rim Economies.

    «Я думаю, що українські громадяни будуть вільні від обов'язку отримання візи протягом декількох тижнів», - зазначив Юнкер.

    За його словами, після тривалої оцінки Єврокомісія дійшла до висновку, що Україна виконала всі умови, які були поставлені перед нею для візової лібералізації.

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