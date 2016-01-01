ЄС надасть Україні безвізовий режим протягом декількох тижнів, - Юнкер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна виконала всі умови, які були поставлені перед нею для візової лібералізації

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер упевнений, що Євросоюз надасть громадянам України безвізовий режим протягом декількох тижнів.

Про це він написав у статті Standing by Ukraine для журналу Baltic Rim Economies.

«Я думаю, що українські громадяни будуть вільні від обов'язку отримання візи протягом декількох тижнів», - зазначив Юнкер.

За його словами, після тривалої оцінки Єврокомісія дійшла до висновку, що Україна виконала всі умови, які були поставлені перед нею для візової лібералізації.