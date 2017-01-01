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    ЄС не хоче посилювати санкції проти Росії за ескалацію на Донбасі – посол

    • Сьогодні, 03:49
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    Посол України в Німеччині Андрій Мельник
    Посол України в Німеччині Андрій Мельник

    Український посол сподівається, що санкції, принаймні, будуть продовжені

    Керівництво країн Євросоюзу, в тому числі Німеччини, не хоче посилювати санкції проти Росії.

    Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Allgemeine Zeitung.

    «На жаль, ми не бачимо на даний момент ніякого бажання, навіть в Берліні, посилювати санкції в світлі недавньої ескалації з боку Росії. Але, принаймні, вони повинні бути продовжені - хоча б на нинішньому рівні. Тут ми сподіваємося на консолідуючу роль Німеччини в ЄС», - сказав він.

    «Путін трохи применшує: санкції діють дуже добре, і від них постраждали, перш за все, олігархи і клани, близькі до Путіна», - додав дипломат.

    До слова, сенатори США запропонували посилити санкції проти Росії

    Джерело: Цензор.НЕТ

    ЄС Росія Донбас санкції Андрій Мельник
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