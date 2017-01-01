ЄС не хоче посилювати санкції проти Росії за ескалацію на Донбасі – посол

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник

Український посол сподівається, що санкції, принаймні, будуть продовжені

Керівництво країн Євросоюзу, в тому числі Німеччини, не хоче посилювати санкції проти Росії.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Allgemeine Zeitung.

«На жаль, ми не бачимо на даний момент ніякого бажання, навіть в Берліні, посилювати санкції в світлі недавньої ескалації з боку Росії. Але, принаймні, вони повинні бути продовжені - хоча б на нинішньому рівні. Тут ми сподіваємося на консолідуючу роль Німеччини в ЄС», - сказав він.

«Путін трохи применшує: санкції діють дуже добре, і від них постраждали, перш за все, олігархи і клани, близькі до Путіна», - додав дипломат.

До слова, сенатори США запропонували посилити санкції проти Росії

Джерело: Цензор.НЕТ