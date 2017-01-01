ЄС остаточно затвердив безвіз для Грузії

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Безвіз для Грузії

Рада ЄС ухвалила без обговорення рішення про скасування візових вимог для громадян Грузії

Європейський союз затвердив рішення про скасування візових вимог для громадян Грузії, яке набуде чинності до кінця березня.

Рішення ухвалила у понеділок без обговорення Рада ЄС, повідомляє «Укрінформ» з Брюсселя.

Одночасно з рішенням щодо Грузії міністри країн – членів ЄС також схвалили новий механізм призупинення безвізових режимів для всіх третіх країн.

Далі за процедурою законодавчий акт про перенесення Грузії до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги для короткострокових подорожей до країн – членів ЄС, буде опубліковано та набуде чинності за 20 днів. Як прогнозується, грузинські громадяни зможуть подорожувати до ЄС без віз уже з кінця березня.

Відносно України, як очікується, процес візової лібералізації має продовжитися 28 лютого, коли Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія розпочнуть тристоронні переговори про проект законодавчого акта щодо скасування візових вимог для українців. Після подальшого голосування у Європарламенті та затвердження Радою ЄС безвізовий режим для України може набути чинності за кілька місяців.