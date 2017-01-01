ЄС після Brexit може застосувати до Британії українську модель стосунків?

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Фото: Станіслав Груздєв / «Главком» Костянтин Єлісєєв

Українська Угода про асоціацію з ЄС може лягти в основу моделі нових стосунків Брюсселя та Лондону

Між Європейським союзом та Великою Британією після оформлення Brexit можливе підписання Угоди про зону вільної торгівлі за прикладом України. Про таке в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«Коли йдеться про Brexit і майбутні стосунки між Британією та рештою країн Євросоюзу, розглядається можливість укладення всеохоплюючої поглибленої Угоди про зону вільної торгівлі між Британією та ЄС. І за модель планується взяти саме українську угоду, яка на сьогодні вважається найбільш просунутою та прогресивною в юридичній практиці ЄС», - сказав він.

Коментуючи ж перспективи схвалення Угоди про асоціацію України з ЄС в Сенаті Нідерландів, Єлісєєв висловився обережно.

«Не став би зараз почивати на лаврах – ситуація залишається непростою. Попередньо заплановані дебати на 23 травня і протягом тижня має відбутись голосування. Особисто президент продовжує працювати і контактувати з лідерами Нідерландів, з парламентськими колами, щоб убезпечити нас від несподіванок. Ми вже пройшли найбільш критичний етап, відколи прем’єр Нідерландів хотів зробити заяву і відкликати закон про ратифікацію, до моменту, коли перша палата прийняла рішення і залишилось слово за Сенатом. Але на цьому процес ратифікації не завершується – король має подати ратифікаційні грамоти на збереження до Секретаріату Ради ЄС, після чого Рада ЄС має підтвердити цю ратифікацію всіма 28-ма країнами-членами ЄС. Лише після цього можна говорити про остаточне набуття чинності цією важливою, але вистражданою угодою», - відзначив представник Банкової.

Нагадаємо, Єлісєєв вважає, що процес переговорів на різних рівнях в Нормандському форматі продемонстрували, що в України, Франції і Німеччини є спільна позиція щодо змісту і наповнення дорожньої карти імплементації Мінських угод, але є, м’яко кажучи, особливості російської сторони, яка поки що не готова сприйняти ту послідовність дій, яку пропонують всі інші.

Єлісєєв також переконаний, що Росія не погоджується на розміщення міжнародного миротворчого контингенту на Донбасі через ймовірне отримання таким контингентом доказів перебування на окупованій території регулярних російських військ.