ЄС посилив санкції проти Північної Кореї

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Ядерна зброя Північної Кореї

Нові санкції зачеплять безліч галузей

Європейський союз посилив санкції проти КНДР. Причиною стали випробування і запуск балістичних ракет. Про це йдеться в повідомленні Європейської ради.

Нові санкції зачеплять галузь металообробки, космічну галузь та промисловість, пов'язану з виробництвом зброї, обчислювальною технікою, гірничодобувної, хімічної промисловістю та нафтопереробкою.

Повідомляється, що ЄС вирішив додати чотирьох осіб до «чорного списку», які підпадають під обмежувальні заходи за те, що вони відповідальні за підтримку і заохочення випробувань балістичних ракет КНДР.

«Таким чином, загальна кількість осіб, які підпадають під обмеження на поїздки і заморожування активів сягнула 41. Під санкціями також знаходяться сім установ», – сказано в повідомленні.

Рішення про розширення санкцій буде опубліковано в офіційному журналі ЄС 7 квітня 2017 року.

Нагадаємо, 5 квітня Північна Корея запустила балістичну ракету в Японське море.

31 березня США ввели додаткові санкції проти Північної Кореї.

Джерело: Українські новини