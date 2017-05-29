ЄС продовжив на рік санкції проти режиму Асада



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заклики до Асада зупинити війну

Рада ЄС розширила санкційний перелік, додавши до нього прізвища трьох міністрів сирійського уряду

Сьогодні, 29 травня, Рада ЄС продовжила санкції проти сирійського режиму до 1 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

«Це рішення відповідає стратегії ЄС щодо Сирії, яка передбачає, що Європейський союз зберігатиме свої обмежувальні заходи проти сирійського режиму і тих, хто його підтримує, доки тривають репресії щодо цивільного населення», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Рада ЄС розширила санкційний перелік, додавши до нього прізвища трьох міністрів сирійського уряду.

Загалом санкції ЄС у вигляді заборони в’їзду і замороження рахунків застосовуються щодо 240 осіб і 67 компаній.

Чинні санкції ЄС проти Сирії включають також заборону на імпорт нафти з Сирії, поставки в цю країну готового палива і нафтопродуктів, обмеження на інвестиції, замороження в ЄС активів сирійського Центробанку, ембарго на торгівлю технологіями подвійного призначення, а також засобами та обладнанням для моніторингу або блокування телефонних та інтернет-комунікацій.

Джерело: Європейська правда