ЄС продовжив на рік санкції проти режиму Асада
- Сьогодні, 14:18
-
Розсилка
Рада ЄС розширила санкційний перелік, додавши до нього прізвища трьох міністрів сирійського уряду
Сьогодні, 29 травня, Рада ЄС продовжила санкції проти сирійського режиму до 1 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.
«Це рішення відповідає стратегії ЄС щодо Сирії, яка передбачає, що Європейський союз зберігатиме свої обмежувальні заходи проти сирійського режиму і тих, хто його підтримує, доки тривають репресії щодо цивільного населення», - йдеться у повідомленні.
Крім того, Рада ЄС розширила санкційний перелік, додавши до нього прізвища трьох міністрів сирійського уряду.
Загалом санкції ЄС у вигляді заборони в’їзду і замороження рахунків застосовуються щодо 240 осіб і 67 компаній.
Чинні санкції ЄС проти Сирії включають також заборону на імпорт нафти з Сирії, поставки в цю країну готового палива і нафтопродуктів, обмеження на інвестиції, замороження в ЄС активів сирійського Центробанку, ембарго на торгівлю технологіями подвійного призначення, а також засобами та обладнанням для моніторингу або блокування телефонних та інтернет-комунікацій.
Джерело: Європейська правда