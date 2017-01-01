ЄС робить усе можливе для надання Україні безвізу - єврокомісар

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Йоганнес Хан

Хан запевнив Клімкіна, що ратифікація асоціації в ЄС завершиться якнайшвидше

Під час Мюнхенської конференції міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з комісаром Європейського Союзу з питань Європейської політики сусідства і переговорів з розширення Йоганнесом Ханом.

Як повідомляє прес-служба МЗС, сторони детально обговорили основні аспекти співпраці України з Євросоюзом.

«Передусім було наголошено на важливості належного реагування на загострення безпекової ситуації на Донбасі, збереження санкцій ЄС проти Росії до припинення російської агресії», - йдеться в повідомленні.

Комісар Хан окремо наголосив на подальшій підтримці з боку ЄС процесу внутрішніх реформ в Україні, зазначивши, що в ЄС чітко усвідомлюють, в яких складних умовах, пов’язаних із триваючої російською військовою агресією, Україні доводиться імплементовувати нагальні реформи.

Окремо Хан наголосив на тому, що ЄС вживає усіх можливих заходів для якнайшвидшого завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію та найскорішої лібералізації візового режиму для громадян України.