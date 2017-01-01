ЄС у червні скасує платню за роумінг

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Євросоюз скасовує платню за роумінг

Це рішення дозволить споживачам телефонувати за аналогічною ціною, як удома, упродовж подорожей до іншої країни ЄС

У Європейському союзі рішення про скасування платні за користування мобільним зв’язком на територіях інших країн-членів набуде чинності з 15 червня 2017 року.

Відповідну резолюцію ухвалив у четвер Європарламент.

«Скасування платні за роумінг, що призначене на 16 червня, дозволить споживачам телефонувати, передавати текстові повідомлення та мобільні дані за аналогічною ціною, як удома, упродовж подорожей до іншої країни ЄС», - заявили у Європарламенті.

Це рішення стало результатом складних переговорів керівних інституцій ЄС, країн-членів та мобільних операторів.

Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, Європарламент проголосував за внесення України до переліку країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги. За відповідне рішення проголосувала більшість євродепутатів. 26 квітня рішення депутатів мають ще затвердити посли країн ЄС.

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Джерело: Укрінформ