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    ЄС у четвер має намір схвалити продовження санкцій проти Януковича

    • Сьогодні, 11:19
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    Європейські санкції також торкнуться соратників колишнього президента України

    Євросоюз у четвер схвалить попереднє рішення про продовження на подальші 12 місяців персональних санкцій, накладених на екс-президента України Віктора Януковича та інших колишніх посадовців його режиму.

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    Про це повідомили у Раді ЄС.

    «Сьогодні, як планується, посли країн-членів при Раді ЄС мають затвердити рішення про продовження санкцій проти колишніх українських посадовців, які причетні до незаконного присвоєння державних активів», - розповів співробітник агентства.

    Далі, за процедурою, це рішення має остаточно затвердити без обговорення Рада ЄС.

    Обмежувальні заходи планується продовжити на подальші 12 місяців.

    Як повідомлялося, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції проти колишніх українських високопосадовців у зв’язку з порушеними проти них кримінальними провадженнями за підозрами в незаконному заволодінні державними активами. Нині у санаційному списку перебувають 16 осіб, включаючи Януковича.

    Також сьогодні європейські посли збираються схвалити безвіз для України.

     

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