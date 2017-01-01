ЄС у четвер має намір схвалити продовження санкцій проти Януковича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Європейські санкції також торкнуться соратників колишнього президента України

Євросоюз у четвер схвалить попереднє рішення про продовження на подальші 12 місяців персональних санкцій, накладених на екс-президента України Віктора Януковича та інших колишніх посадовців його режиму.

Про це повідомили у Раді ЄС.

«Сьогодні, як планується, посли країн-членів при Раді ЄС мають затвердити рішення про продовження санкцій проти колишніх українських посадовців, які причетні до незаконного присвоєння державних активів», - розповів співробітник агентства.

Далі, за процедурою, це рішення має остаточно затвердити без обговорення Рада ЄС.

Обмежувальні заходи планується продовжити на подальші 12 місяців.

Як повідомлялося, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції проти колишніх українських високопосадовців у зв’язку з порушеними проти них кримінальними провадженнями за підозрами в незаконному заволодінні державними активами. Нині у санаційному списку перебувають 16 осіб, включаючи Януковича.

Також сьогодні європейські посли збираються схвалити безвіз для України.