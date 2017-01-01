ЄС виділив Молдові та Придністров'ю майже чотири млн доларів

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Прапори Молдови та Євросоюзу

Кошти спрямують на реалізацію програм по зближенню регіонів

Європейський союз надав 3,7 мільйонів доларів на реалізацію шести соціально-економічних проектів в Молдові і на території невизнаного Придністров'я. Про це повідомляє Укрінформ.

«Реалізація цих шести проектів у сфері розвитку систем соціального захисту та фінансова допомога Європейського союзу дозволить істотно підвищити рівень життя громадян на обох берегах Дністра», - зазначив віце-прем'єр Молдови з питань реінтеграції Георге Балан.

Голова делегації Європейського союзу в Молдові Піркка Тапіола заявив, що соціальні проекти на території Молдови і її Придністровського регіону будуть сприяти зближенню та зміцненню довіри між берегами Дністра.

Реалізацією проектів займуться неурядові організації з Молдови і Придністров'я, а їх координатором буде представник делегації ЄС в Молдові.

До слова, на початку березня уряд Молдови відкликав з поста посла в РФ Дмитра Брагіша, який також очолював дипломатичне представництво республіки в Таджикистані.