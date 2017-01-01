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    ЄС вимагає від Кремля негайно звільнити учасників акцій протесту

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    Затримання учасників акцій протесту в Росії
    Затримання учасників акцій протесту в Росії

    ЄС заклакає російську владу повністю дотримуватися міжнародних зобов'язань

    Європейський союз закликав владу Росії негайно відпустити всіх затриманих учасників акцій протесту проти корупції. Про це повідомляється на сайті представництва Євросоюзу в Росії.

    У заяві говориться, що поліцейські завадили здійсненню «основних свобод - слова, асоціацій і мирних зборів, які є основоположними правами, закріпленими в російській конституції».

    «Ми закликаємо російську владу повністю дотримуватися міжнародних зобов'язань, в тому числі перед Радою Європи і ОБСЄ, відстоювати права людей, і негайно звільнити мирних демонстрантів, які були затримані», - наголошується в заяві.

    Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

    В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

    Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

    Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

    Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

    За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

    Дивіться також: «Він нам не Дімон». Протести у Москві: побиття і затримання в одному відео.

    Джерело: Дождь

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