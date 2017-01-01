ЄС вимагає від Кремля негайно звільнити учасників акцій протесту
- Сьогодні, 10:07
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ЄС заклакає російську владу повністю дотримуватися міжнародних зобов'язань
Європейський союз закликав владу Росії негайно відпустити всіх затриманих учасників акцій протесту проти корупції. Про це повідомляється на сайті представництва Євросоюзу в Росії.
У заяві говориться, що поліцейські завадили здійсненню «основних свобод - слова, асоціацій і мирних зборів, які є основоположними правами, закріпленими в російській конституції».
«Ми закликаємо російську владу повністю дотримуватися міжнародних зобов'язань, в тому числі перед Радою Європи і ОБСЄ, відстоювати права людей, і негайно звільнити мирних демонстрантів, які були затримані», - наголошується в заяві.
Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.
В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.
Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.
Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.
Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.
За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.
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Джерело: Дождь