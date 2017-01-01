ЄС вимагає від Кремля негайно звільнити учасників акцій протесту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання учасників акцій протесту в Росії

ЄС заклакає російську владу повністю дотримуватися міжнародних зобов'язань

Європейський союз закликав владу Росії негайно відпустити всіх затриманих учасників акцій протесту проти корупції. Про це повідомляється на сайті представництва Євросоюзу в Росії.

У заяві говориться, що поліцейські завадили здійсненню «основних свобод - слова, асоціацій і мирних зборів, які є основоположними правами, закріпленими в російській конституції».

«Ми закликаємо російську владу повністю дотримуватися міжнародних зобов'язань, в тому числі перед Радою Європи і ОБСЄ, відстоювати права людей, і негайно звільнити мирних демонстрантів, які були затримані», - наголошується в заяві.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

Дивіться також: «Він нам не Дімон». Протести у Москві: побиття і затримання в одному відео.

Джерело: Дождь