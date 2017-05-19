ЄС визнав блокування російських соцмереж питанням нацбезпеки України

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Блокування російських соцмереж

В ЄС досі чекають на детальніші роз'яснення від української влади, «в тому числі щодо тимчасового характеру санкцій»

Європейський союз визначив свою позицію у питанні блокування в Україні російських соцмереж та запровадження санкцій проти IT-компаній РФ.

Про це повідомили в представництві ЄС в Україні у відповідь на запит «Європейської правди».

«Ми знаємо про рішення Ради національної безпеки і оборони України заблокувати ряд російських онлайн-сервісів, включаючи популярні соціальні медіа-платформи в Україні в рамках обмежувальних заходів, прийнятих Україною», - заявив у коментарі ЄП Юргіс Вільчинскас, керівник відділу преси та інформації представництва ЄС.

Він також наголосив, що Євросоюз «чув публічні заяви української влади, що рішення було прийнято, виходячи з інтересів національної інформаційної безпеки, і що за останні місяці Україна стала об'єктом численних кібератак та дезінформаційних кампаній».

«Ми визнаємо, що захист національної безпеки є прерогативою українського уряду», - наголосив представник ЄС.

Він водночас додав, що ці аргументи не є достатніми.

«Тим не менш, ми очікуємо, що влада має гарантувати, що обмежувальні заходи, ухвалені з міркувань нацбезпеки, не мають негативного впливу на фундаментальне право на свободу вираження думки», - наголосив дипломат.

Він додав, що в ЄС досі чекають на детальніші роз'яснення від української влади, «в тому числі щодо тимчасового характеру санкцій».

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

19 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час засідання Комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів у Нікосії (Кіпр) розповів про запроваджені в Україні за рішенням Ради нацбезпеки і оборони санкцій стосовно фізичних та юросіб, зокрема низки російських сайтів і соцмереж.

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