ЄС втрачає вплив на вирішення конфліктів у світі – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Dambrovsky Tour На Мальті відбулася зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу

Міністри закордонних справ Євросоюзу обговорили світові конфлікти

Деякі міністри і дипломати Європейського союзу вказують на те, що ЄС втрачає силу у вирішенні конфліктів у світі, зокрема в Сирії та на Донбасі. Про це йшлося на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, що відбулася на Мальті.

Так, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що настрої його колег на тлі численних світових конфліктів песимістичні і пригнічують.

«Ситуація на Близькому Сході, на жаль, не дуже добра. Можна зробити висновок про те, що ЄС дуже мало інструментів для впливу на проблеми в регіоні», – сказав Ващиковський.

Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро також вважає, що членам Європейського союзу потрібно збільшувати темп і впевненість.

Нагадаємо, лише у квітні бойові та небойові втрати українських Збройних сил у зоні проведення антитерористичної операції становили 29 осіб.

Джерело: Reuters