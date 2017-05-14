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    «Євробачення-2017»: Хто голосував за Україну

    • Сьогодні, 04:21
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    <div class="article-img align_justify" itemprop="associatedMedia" itemscope="" itemid="https://gs-img.112.ua/original/2017/05/14/296627.PNG" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <div class="article-img__info"> <div class="image-description">O.Torv<
    Фото: eurovision.ua
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    Група O.Torvald посіла 24 місце

    На офіційному сайті «Євробачення-2017» оприлюднили підсумкові бали глядацького голосування і голосування журі.

    Україна, яку представляла група O.Torvald, отримала по 7 балів від телеглядачів p Чехії та Італії. 4 бали – від Грузії, 3 – від Португалії. 2 бали віддали єврофани з Польщі, один – з Білорусі.

    Від національних журі O. Torvald одержав такі оцінки: 7 від Азербайджану, 4 від Ізраїлю та 1 від Болгарії.

    У сумі група набрала 36 балів і посіла 24 місце з 26.

    Нагадаємо, що у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал. 

    Україна зайняла найнижче місце за всю історію участі в Євробаченні. Представник України на Євробаченні-2017 гурт O.Torvald у фіналі здобув 36 балів і посів 24 місце. 

    Раніше повідомлялося, що Сальвадор Собрал має критичний стан здоров’я. Артист ледь може репетирувати та виступати через хворе серце.

    Україна
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