«Євробачення-2017»: Хто голосував за Україну
- Сьогодні, 04:21
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Група O.Torvald посіла 24 місце
На офіційному сайті «Євробачення-2017» оприлюднили підсумкові бали глядацького голосування і голосування журі.
Україна, яку представляла група O.Torvald, отримала по 7 балів від телеглядачів p Чехії та Італії. 4 бали – від Грузії, 3 – від Португалії. 2 бали віддали єврофани з Польщі, один – з Білорусі.
Від національних журі O. Torvald одержав такі оцінки: 7 від Азербайджану, 4 від Ізраїлю та 1 від Болгарії.
У сумі група набрала 36 балів і посіла 24 місце з 26.
Нагадаємо, що у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал.
Україна зайняла найнижче місце за всю історію участі в Євробаченні. Представник України на Євробаченні-2017 гурт O.Torvald у фіналі здобув 36 балів і посів 24 місце.
Раніше повідомлялося, що Сальвадор Собрал має критичний стан здоров’я. Артист ледь може репетирувати та виступати через хворе серце.