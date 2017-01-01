«Євробачення-2017»: Клімкін прокоментував участь росіянки Самойлової у конкурсі

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Самойлова незаконно перетнула кордон й відвідала окупований Крим у червні 2015 року

Глава МЗС Павло Клімкін назвав черговою провокацією з боку РФ участь представника Юлії Самойлової в пісенному конкурсі «Євробачення-2017», передає LIGA.net.

«СБУ перевіряє її, є заява (питання про російського кандидата на «Євробаченні» Юлії Самойлової –ред.). Я вважаю, що закон повинен бути один для всіх. Росія вже багато років займається провокаціями», - сказав Клімкін.

Нагадаємо, за рішенням «Первого канала» співачка з інвалідністю Юлія Самойлова має намір представити Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться в столиці України в середині травня цього року. Однак участь росіянки у конкурсі наразі під питанням.

Влітку 2015 року вона взяла участь у концерті в Керчі, порушивши закони України, оскільки дісталася до Криму в обхід кордонів України. Втім, за словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянської, Служба нині вирішує, чи дозволяти Самойловій в'їжджати до України.