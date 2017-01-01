«Євробачення-2017»: названо імена усіх учасників конкурсу

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Україну представлятиме рок-група O.Torvald у складі п'яти чоловіків з композицією Time

Станом на 14 березня відомі імена вже всіх учасників 62-го пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться в Києві у травні цього року.

Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

Загалом участь у «Євробачення-2017» візьмуть 43 країни.

Національні відбори учасників конкурсу тривали з 6 листопада 2016 року до 13 березня 2017 року.

Україну представлятиме рок-група O.Torvald у складі п'яти чоловіків з композицією Time.

Від Росії на конкурс делегована співачка Юлія Самойлова, яка має І групу інвалідності і з дитинства пересувається на інвалідному візку. У СБУ пообіцяли вивчити питання та ухвалити виважене рішення щодо в’їзду Самойлової на територію України, адже артистка мала виступи в окупованому Криму.

Конкурсні пісні всіх учасників можна переглянути на сайті Eurovision.tv або на офіційному каналі конкурсу в YouTube.

Як відомо, пісенний конкурс «Євробачення-2017» відбудеться в столиці України. Півфінали пройдуть 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.