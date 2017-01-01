«Євробачення-2017»: Опубліковані правила голосування для українців

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Опубліковані правила голосування для українців

Ураїнські телеглядачі не можуть голосувати за групу O.Torvald

11 та 13 травня, під час другого півфіналу та Гранд-фіналу, всі жителі України мають можливість проголосувати за їх улюблені пісні на конкурсі Євробачення-2017.

Про це передає «Главком» з посиланням на офіційний сайт пісенного конкурсу.

Трансляції шоу розпочнуться о 22:00.

Нагадуємо, що українські телеглядачі не можуть голосувати за представника України – за групу O.Torvald.

За результатами голосування після другого півфіналу буде обрано 10 переможців, імена яких ведучі шоу оголосять у довільному порядку. Цих переможців буде обрано за найбільшою кількістю балів за системою 50 на 50, тобто враховуватимуться найвищі оцінки глядачів, а також членів національних журі.

Однак про детальні результати голосування як глядачів, так і журі, під час другого півфіналу, а також індивідуальний рейтинг учасників, поданий кожним членом журі, можна буде дізнатися лише після закінчення фіналу. Робиться це для того, щоб тримати інтригу до кінця. Результати будуть оголошені на офіційному сайті Пісенного конкурсу Євробачення – www.eurovision.tv, а також на сайтах eurovision.ua та 1tv.com.ua.

Голосування проводиться за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону. Послуги доступні для всіх мереж GSM на території України.

Вікно для голосування у 2-му півфіналі буде відкрите протягом 15 хвилин після виступу останнього виконавця.

Кількість дзвінків та SMS-повідомлень з одного номера не повинна перевищувати 20.

Номер для дзвінків – 0 900 30 07. SMS надсилайте на номер 7766 з текстом: «ХХ», де «ХХ» – порядковий номер учасників 2-го півфіналу ПКЄ-2017.

Порядкові номери учасників другого півфіналу такі:

#01 Сербія - Tijana Bogićević (Тіяна Богічевич) - «In too deep»

#02 Австрія - Nathan Trent (Натан Трент) - «Running On Air»

#03 КЮР Македонія - Jana Burčeska (Яна Бурческа) - «Dance Alone»

#04 Мальта - Claudia Faniello (Клаудія Феніелло) - «Breathlessly»

#05 Румунія - Ilinca ft. Алекс Florea (Ілінка та Алекс Флореа) - «Yodel It!»

#06 Нідерланди - OG3NE – «Lignt and Shadows»

#07 Угорщина - Joci Pápai (Джосі Папая) - «Origo»

#08 Данія - Anja (Аня) - «Where I Am»

#09 Ірландія - Brendan Murray (Брендан Мюррей) - «Dying To Try»

#10 Сан-Марино - Valentina Monetta&Jimmie Wilson (Валентина Монетта&Джимі Вілсон) - «Spirit Of The Night»

#11 Хорватія - Jacques Houdek (Жак Худек) - «My Friend»

#12 Норвегія - JOWST (ЙОВСТ або Joakim With Steen) - «Grab the Moment»

#13 Швейцарія - гурт Timebelle – «Apollo»

#14 Білорусь - Гурт Naviband - «Story Of My Life»

#15 Болгарія - Kristian Kostov (Крістіан Костов) - «Beautiful Mess»

#16 Литва - Fusedmarc (гурт Фьюздмарк) - «Rain of Revolution»

#17 Естонія - Koit Toome & Laura (дует Лаура та Койт Тооме) - «Верона»

#18 Ізраїль - IMRI - «I Feel Alive»

Тарифи з ПДВ: телефонный дзвінок на території України – 4,80 грн.; SMS (всі GSM оператори) – 5,00 грн. Додатково стягується збір до ПФ – 7,5%. Тільки для повнолітніх.

Підтримка SMS - ПрАТ «ММЦ-СТБ«: (044) 581 67 35 пн-пт з 10 до 19, тел. лінії – Укртелеком цілодобово: 0 800 50 4343 безкоштовно на території України з номерів українських операторів.

Будь ласка зверніть увагу, що відповідно до правил, Ваш голос не буде зарахований, якщо Ви:

голосуєте за свою країну;

відправляєте з одного телефону більш 20 дзвінків/SMS-повідомлень;

голосуєте до або після встановленого «вікна» для голосування;

надсилаєте неправильний текст SMS-повідомлень.

Як повідомляє Укртелеком, з огляду на обставини, що склалися на початку лютого 2015 року в Криму, коли мережа Укртелеком була захоплена, а згодом у березні та квітні 2017 послідовно захоплені сегменти мереж Укртелеком у Донецькій та Луганській областях зони АТО, Укртелеком надавав офіційну позицію про недоступність даних сегментів мережі і неможливість управління мережевими та абонентськими ресурсами у цих зонах. Більше того, Укртелеком звертався зі своєю позицією в міжнародні організації про неправомірність використання як захопленого таким чином обладнання, так і номерного ресурсу, виділеного свого часу Регулятором для даних географічних зон. Тому голосування від абонентів вказаних географічних зон за конкурсантів цьогорічного пісенного конкурсу є неможливим.

Стало відомо в якій частині фіналу виступлять учасники ТОП-10 першого півфіналу Євробачення-2017.