«Євробачення-2017»: організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Організатори пообіцяли «продовжити діалог з українською владою»

Європейська мовна спілка глибоко розчарована рішенням СБУ заборонити в'їзд російській учасниці «Євробачення» Юлії Самойловій.

Про це повідомляє Європейська мовна спілка на офіційній сторінці.

«Ми маємо поважати закони країни – господаря конкурсу, проте ми глибоко розчаровані цим рішенням, оскільки воно, як нам здається, суперечить як духу конкурсу, так і поняттю інклюзивності, яке лежить у серці наших цінностей», – сказано в тексті.

Організатори пообіцяли «продовжити діалог з українською владою» з метою забезпечення участі в конкурсі всіх заявлених артистів.

Нагадаємо, в Росії погрожують перенести «Євробачення» в іншу країну через заборону в’їзду Самойлової до України.

Як повідомляв «Главком», СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Самойловій на три роки.

Згодом стало відомо, що РФ звернеться до РЄ та ООН через заборону в’їзду Самойловій на територію України.