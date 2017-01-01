«Євробачення-2017»: порядок у Києві забезпечуватимуть 16 тисяч службовців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Особовий склад правоохоронних підрозділів переведено на посилений режим до 14 травня включно

Для забезпечення правопорядку під час Євробачення у Києві буде залучено 16 тисяч працівників Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Також зазначається, що правоохоронці пройшли навчання з питань безпеки під час пісенного конкурсу «Євробачення». На фінальному етапі навчань було задіяно 600 правоохоронців та 50 одиниць техніки.

«Правоохоронці відпрацювали тактику дій з припинення групових порушень громадського порядку, практичні дії пожежно-рятувальних підрозділів, відпрацювання в аеропорті «Бориспіль» під час прибуття офіційних делегацій, розблокування автотраси та визволення заручників, захоплених потенційними терористами»,— йдеться у повідомленні.

Крім того, особовий склад правоохоронних підрозділів переведено на посилений режим до 14 травня включно.

Нагадаємо, що «Євробачення-2017» відбудеться в Києві, в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали конкурсу стартують 9 та 11 травня, фінал – 13 травня. Церемонія відкриття пісенного конкурсу (#OpeningCeremony) відбудеться 7 травня в Конгресно-виставковому центрі «Парковий», червона доріжка (#RedCarpet) – того ж дня біля Маріїнського палацу. Євроклуб (#Euroclub) діятиме в «Парковому» з 1 по 14 травня. Містечко «Євробачення» (#EurovisionVillage) працюватиме з 4 по 14 травня і розташується на Хрещатику – від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького.