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    «Євробачення-2017»: Росія вдалася до провокації з вибором свого представника?

    • Сьогодні, 08:47
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    Юлія Самойлова
    Юлія Самойлова

    Юлія Самойлова виступала в окупованому Криму

    Російська співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме РФ на пісенному конкурсі «Євробачення-2017» у Києві, виступала в Криму після його анексії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник проекту «Майдан закордонних справ» Андрій Клименко.

    Він зазначив, що обрання співачки представником Росії на конкурсі є провокацією з далекосяжними наслідками.

    «27 червня 2015 року Самойлова виступала в окупованій Керчі разом з Газмановим і Лолітою ... Взагалі-то таких артистів СБУ в Україну не пускає", - наголосив Клименко. 

    Відомо, що дівчина народилася 1989 року в республіці Комі. Вона неодноразово перемагала і ставала лауреатом музичних конкурсів, стала фіналісткою третього сезону проекту Алли Пугачової «Фактор А» в 2013 році.

    2014 року Самойлова брала участь в урочистій церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор.

    Як повідомляв «Главком», Україну представить на Євробаченні O.Torvald.

    Також відомо, що росіяни можуть не приїхати на зустріч глав делегацій країн-учасниць Євробачення-2017

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